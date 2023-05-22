Матроса затримали під час виконання чергового завдання загарбників

Служба безпеки України затримала на Миколаївщині військового моряка, який повідомляв росіянам інформацію про наслідки ударів фосфорними боєприпасами, РСЗВ та дронами.

Як повідомила в понеділок, 22 травня прес-служба СБУ, чоловік об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників. Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва. Крім того, чоловік передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Град» та іранських дронів Shahed.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, зрадником виявився матрос – військовослужбовець однієї з військових частин ЗСУ. Чоловіка затримали під час виконання завдання окупантів. Розвідувальну інформацію він передавав російській спецслужбі через месенджер. Під час обшуку в нього виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами. За інформацією СБУ, отримані розвіддані росіяни використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.