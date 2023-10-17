Чоловік хотів скласти практичний іспит з водіння замість свого знайомого

На Рівненщині викрили чоловіка, який намагався скласти практичний іспит з водіння замість свого сусіда. Чоловік прибув у сервісний центр МВС з документами знайомого і видавав себе за нього, однак, обман швидко викрили.

Про випадок у вівторок, 17 жовтня, повідомила прес-служба сервісного центру МВС Рівненщини. Зазначається, що до сервісного центру звернувся мешканець одного з сіл Рівненського району, аби здати практичний іспит з водіння.

Чоловік взяв з собою необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код та медичну довідку. Але адміністратори помітили, що на документах – фото іншої людини.

«Та наші адміністратори відразу запідозрили щось не те, глянувши лише на фото в паспорті. Хоча чоловік намагався довести, що за вісім років трохи змінився на обличчі та й світлина вже давня, проте все ж довелося спілкуватися з поліцією», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада дозволила українцям самостійно вчити теорію для складання іспиту для отримання водійських прав. А 1 серпня було скасоване обмеження щодо кількості спроб складання практичного іспиту з водіння.