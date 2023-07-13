Верховна Рада на засіданні в четвер, 13 липня, прийняла в цілому законопроект №7354, який дозволяє вчити теоретичну частину іспиту на отримання водійських прав самостійно. Про це повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук. За законопроект проголосували 271 народні обранці.

Цим самим, нардепи дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Українці, які вирішили самостійно вчити правила дорожнього руху, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.

Раніше від майбутніх водіїв вимагали проходити підготовку, зокрема теоретичну, в акредитованих закладах. Практичний курс, як і раніше, потрібно проходити в автошколах.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ з 1 червня запустило в чотирьох областях пілотний проект щодо забезпечення прозорих водійських іспитів.