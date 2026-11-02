Оренда зали для святкування могла обійтися у близько 600 тис. грн

Народний депутат від ВО «Батьківщина» Валерій Дубіль відсвяткував свій 53-й день народження в елітному ресторані під Києвом. Вечірка відбулася у день жалоби за загиблими від російського удару мешканцями Прилук, де раніше Дубіль був депутатом міської ради. Про це йдеться в розслідуванні агенції «Слідство.Інфо», оприлюдненому 2 листопада.

За інформацією журналістів, святкування відбулося в ресторані AL FRESCO на Обухівському шосе. Для заходу орендували найбільшу та найдорожчу залу закладу.

У ресторані журналістам повідомили, що оренда зали для святкування могла обійтися у близько 600 тис. грн (приблизно 13 тис. доларів).

«Камінна зала розрахована на 100 гостей. Це – 500 тис. грн депозиту і 100 тис. плюс сама оренда, ще дорожче, якщо це п’ятниця, субота або неділя», – повідомили у закладі.

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9 жовтня на стоянці ресторану AL FRESCO журналісти помітили депутата Київської міськради 4-го та 8-го скликань від ВО «Батьківщина» Володимира Старовойта, голову Житомирської обласної партійної організації «Батьківщини» Олександра Дубенка, члена партії «Опозиційний блок» Ігоря Мельникова та депутата Львівської обласної ради від «Європейської Солідарності» Віталія Свіщова.

Також з пакунками з авто виходили представник Головного управління розвідки Міноборони зі стратегічних комунікацій Андрій Юсов, керівник спецпідрозділу «Стугна» у складі ГУР Дмитро Лінько та командир батальйону «Братство» Олексій Середюк.

Серед гостей був і народний депутат від «Батьківщини», голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, а також інші посадовці.

Тост на заході, зокрема, виголосила голова ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Музичний супровід забезпечили Євген Хмара та Дмитро Решетник. Серед гостей також були екскерівник Чернігівської обласної прокуратури Ігор Голубинський, депутат Чернігівської обласної ради Сергій Охонько, радник начальника Чернігівської ОВА В’ячеслав Костюков та почесний президент футбольного клубу «Полісся» (Ставки), підприємець Валерій Лось.

«Слідство.Інфо» зазначає, що згідно зі законодавством народний депутат мав би протягом 10 днів подати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Однак журналісти не знайшли такого повідомлення в реєстрі. Останні відомості про майно та витрати Дубіль подав ще у квітні 2026 року.

Журналісти також зателефонували депутату, щоб запитати його про святкування. Дубіль заявив, що 9 жовтня в ресторані відбувався захід «Християнського корпусу» – обʼєднання бойових підрозділів сил оборони України, яке проголошує християнські цінності основою своєї діяльності. За словами парламентаря, туди його запросили як генерального партнера. Оскільки день народження він відзначав кількома тижнями раніше, присутні вирішили привітати його під час заходу.

«Це був захід “Християнського корпусу”, я був запрошений як стратегічний партнер, а те, що люди хотіли, які мене не бачили і три тижні хотіли мене привітати і хтось сказав слово, то зрозуміло, що я ж не заперечував», – сказав Дубіль.

Свої витрати 9 жовтня в ресторані депутат пояснив так: «Ми з дружиною свої за себе особисто ці кошти віддали. Це максимум може бути 5 тис. грн на людину, а там зал на 124 людини, і це скільки виходить 5 тис. з кожного».

Валерій Дубіль – народний депутат Верховної Ради VI, VII, VIII та IX скликань від ВО «Батьківщина», депутат Прилуцької міської ради III скликання та Дніпровської районної ради у Києві V скликання. Фігурант антикорупційних розслідувань.

У парламенті IX скликання обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Народився 26 вересня 1973 року в місті Шептицький на Львівщині. За освітою фельдшер-акушер та економіст. До політичної кар’єри працював у Прилуцькій міській лікарні, займався підприємницькою діяльністю. У 1998–2002 роках був депутатом Прилуцької міської ради.

Дубіль фігурував у кримінальних провадженнях щодо ймовірного підкупу виборців на президентських виборах 2019 року та легалізації доходів у справі про переоформлення корпоративних прав агрохолдингу. Також він голосував за законопроєкт №12414, який фактично ліквідував незалежність НАБУ та САП. За даними руху «ЧЕСНО», у 2022–2023 роках пропустив 54% голосувань у Верховній Раді.