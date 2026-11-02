Підготовка розпочнеться у квітні

У квітні 2027 року на території Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького у Львові розпочнуть підготовку дерев’яних елементів для відновлення даху будинку на площі Соборній, 3. До роботи долучаться близько 20 теслярів міжнародної організації «Теслі без кордонів», представники якої відновлювали Нотр-Дам після пожежі. Вони виготовлятимуть балки та інші складові майбутньої конструкції, які згодом використають для відбудови даху. Про це 2 листопада повідомили у Львівській міській раді.

Представники організації вдруге приїхали до Львова, щоб узгодити технічні й організаційні деталі проєкту. Зокрема, обговорюють вибір деревини, її заготівлю та транспортування, а також можливості залучення до робіт студентів профільних навчальних закладів і ветеранів. Питання співпраці обговорили під час зустрічі з першим заступником міського голови Андрієм Москаленком і головою Галицької районної адміністрації Галиною Гладяк.

Під час цього візиту французькі майстри планують відвідати лісництво, де обиратимуть деревину для майбутньої конструкції. Наступного року, у квітні, до Львова повернеться команда приблизно з 20 теслярів. Підготовчі роботи відбуватимуться у Шевченківському гаю.

За словами учасника організації, професійного теслі Самюеля, територію музею обрали через достатній простір для роботи та можливість зробити процес доступним для відвідувачів. Тут майстри оброблятимуть деревину, виготовлятимуть балки та нумеруватимуть кожен елемент, щоб надалі зібрати їх у єдину конструкцію.

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Наступний етап запланований на літо 2027 року. Тоді теслі зʼєднуватимуть підготовлені деталі між собою та формуватимуть каркас даху. «Ми готуватимемо деревину, виготовлятимемо з неї балки, нумеруватимемо всі елементи, щоб згодом зібрати їх у цілісну конструкцію», — пояснив професійний тесляр Самюель.

Майстри організації «Теслі без кордонів» уже мають досвід відновлення історичних деревʼяних конструкцій собору Паризької Богоматері після пожежі 2019 року. Тепер вони застосують свої знання для відбудови львівської памʼятки.

Окремою складовою проєкту стане навчання. Французькі фахівці хочуть залучити до роботи студентів і ветеранів, щоб передати їм практичні навички традиційного теслярства. За словами представників організації, для них важливо не лише відновити зруйновану конструкцію, а й поділитися професійними знаннями та допомогти учасникам здобути новий досвід і можливості для працевлаштування.

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