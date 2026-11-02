Протестувальники стрибають на авто поліції в Петропавлівській Борщагівці, 2 листопада

1-й корпус Національної гвардії України «Азов» повідомив, що будинок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де сталися сутички, є його пунктом тимчасової дислокації. Про це йдеться в заяві корпусу, оприлюдненій 2 листопада.

У корпусі спростували інформацію, поширену в соціальних мережах, про нібито катування військовослужбовців на території пункту тимчасової дислокації військової частини 3121 Національної гвардії України, що входить до складу 1-го корпусу НГУ «Азов».

«З поширенням цієї інформації біля військового містечка почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони заблокували роботу військового містечка і намагалися несанкціоновано потрапити всередину», – стверджують в «Азові».

На місце прибув командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко. За інформацією корпусу, він особисто провів родичів деяких військовослужбовців на територію об’єкта та показав умови, у яких перебувають мобілізовані й військові, затримані після самовільного залишення частини (СЗЧ). Там вони очікують на розподіл до військових частин і подальше проходження служби.

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За даними корпусу, четверо з військовослужбовців, які були затримані після вчинення СЗЧ, мали травми, тому їх доправили до госпіталю для обстеження. Командування НГУ у співпраці з правоохоронними органами взяло на контроль розслідування ситуації. У корпусі запевнили, що в разі встановлення фактів незаконного насильства винних притягнуть до відповідальності.

У «Азові» засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців Нацгвардії, але водночас закликали громадян не перешкоджати роботі військових частин і довіряти офіційним повідомленням Сил оборони та правоохоронців.

Тим часом біля будинку в Петропалівській Борщагівці було чутно постріли. Протестувальники спочатку блокували проїзд транспорту Нацгвардії, побоюючись розгону. Після цього силовики застосували світло-шумову гранату.

На місце сутичок прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він закликав протестувальників розійтися та заявив, що всіх людей вивели з будівлі. За його словами, всі обставини події розслідують, передає «Київ 24».

Буданов також поспілкувався з підлітком 2011 року народження, який, за попередньою інформацією, опинився в підвалі будівлі. Дитину, ймовірно, перекинули через паркан на територію об’єкта.

Буданов запропонував створити робочу групу для розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці.

«До неї зможуть долучитися представники громадськості. Він запевнив, що службову перевірку проведуть, а ситуацію не замовчуватимуть. За його словами, 18 військових уже вивели та показали присутнім, ще четверо – повернуті після СЗЧ», – ідеться в повідомленні.

Раніше поліція Київщини заперечила поширену в соцмережах інформацію про незаконне утримання людей та загибель чоловіка в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині. Правоохоронці заявили, що з’ясовують обставини інциденту.

Згодом військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що представники установи працюють на місці спільно з командуванням Нацгвардії. Для встановлення подробиць призначили перевірку.