Результати успішно складеного практичного іспиту будуть дійсними два роки

Міністерство внутрішніх справ внесло зміни у складання водійських практичних іспитів, скасувавши попереднє обмеження на кількість спроб. Від вівторка, 1 серпня, складати практичний іспит для отримання водійських прав можна буде необмежену кількість, повідомили у прес-службі МВС.

«Упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту та необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту», – повідомили у прес-службі МВС.

Міністерство уточнило, що інтервал між складанням теоретичного та практичного іспитів, якщо претендент їх не склав, має становити не менш ніж 10 днів. У разі успішного виконання практичних завдань результат іспиту буде дійсним два роки, теоретичних – один рік.

«Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення», – йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, 2 травня МВС посилило контроль за складанням екзаменів з водіння. Йдеться і про теоретичну, і практичну частини іспитів – їхній перебіг буде фіксуватися за допомогою відео- та аудіоспостереження. До кінця 2023 року планується обладнати майже 150 автомобілів камерами 360 градусів, які зможуть показувати весь салон – щоб бачити курсанта, інструктора, планшет, можливі порушення і підказки. Окрім того, буде скорочено кількість сервісних центрів зі 148 до 55 до кінця року.

13 липня Верховна Рада дозволила українцям самостійно вчити теорію для складання іспиту для отримання водійських прав. Ті, хто вирішили самостійно вчити правила дорожнього руху, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.