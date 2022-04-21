Рівненський суд призначив п'ять років тюрми 39-річному чоловікові, який розбещував 13-річну дівчину. Відомо, що потерпіла була сусідкою зловмисника. У суді він визнав свою провину та розкаявся у вчиненому.

Про вирок стало відомо у четвер, 21 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, у листопаді 2021 року 39-річний чоловік вчинив розпусні дії щодо своєї 13-річної сусідки. Інцидент стався у гаражі неподалік будинку, де проживав чоловік.

У суді чоловік розкаявся у вчиненому та визнав свою провину. Його визнали винним у порушенні ч.2 ст. 156 ККУ (розпусні дії, вчинені стосовно малолітньої особи). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до восьми років. Суд призначив йому мінімальний термін – 5 років у в'язниці.

Вирок законної сили ще не набрав, його можна оскаржити в апеляційному суді.