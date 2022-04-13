На Рівненщині слідчі вручили підозру 48-річному чоловікові, який протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії відносно неповнолітньої падчерки. За розбещення неповнолітньої йому загрожує до восьми років у тюрмі.

Як встановили слідчі, мешканець одного з населених пунктів колишнього Здолбунівського району на Рівненщині протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії відносно своєї неповнолітньої падчерки. До правоохоронців звернулась сама потерпіла дівчина. Точний вік постраждалої невідомий, у прокуратурі зазначають лише, що їй не виповнилось навіть 16 років.

У середу, 13 квітня, чоловікові вручили підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітньої, вчинене близьким родичем). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.