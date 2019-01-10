Мешканець Сокаля домігся підвищення пенсії майже на 900 грн

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Пенсіонер із Сокаля Богдан Йосипів скористався можливістю перерахунку пенсії, про який дізнався випадково. Чоловік домігся підвищення пенсії майже на 900 грн.

У Сокальському осередку «Самопомочі» Богдану Йосипіву допомогли скласти пакет необхідних документів, порадили, які виписки про зарплату треба дістати з архівів, і вже цього місяця він отримав понад 3 тис. грн пенсії. У чоловіка – понад 50 років безперервного стажу. Раніше від держави він отримував трохи більше 2 тис. грн. Випадково дізнався, що пенсію йому можуть допомогти перерахувати. Цією справою пан Богдан почав займатися ще у листопаді. А віднедавна вже має перераховану пенсію.

«Мені додали 886 грн. Звичайно, що то солідно. Так що я тепер маю 2900, щось таке», – розповів Богдан Йосипів.

У пенсійному фонді є дані про зарплати лише від липня 2000-го року. Якщо людина працювала ще до того часу, то бажано, аби вона сама подала виписку про розмір заробітної плати за будь-які 5 років поспіль, коли зарплата була найвищою. Бо буває, що бухгалтерія давала довідки не з найбільшою вказаною зарплатою.

Вже чотири місяці у «Самопомочі» пенсіонерам допомагають розібратися із довідками, вирахувати оптимальний розмір пенсії та скласти необхідний пакет документів.

«От, до прикладу, було 1969 грн, ми розрахували – додали інші роки і в нас вийшло 2386 грн. Тобто в людини є збільшення, вона йде з тими всіма документами і їй перераховують», – пояснив координатор проекту Роман Терещенко.

Якщо ж підприємство, на якому раніше працювала людина, вже закрите, то допомагають знайти, до якого архіву треба звернутися. У пенсійному фонді теж наголошують: варто взяти довідку з найбільшим розміром зарплати. Від цього і залежить, чи додадуть щось до пенсії.

«Може особі збільшитися на 2 грн, на 10 грн. Ну, є різні варіанти. Якщо особа мала високу заробітну плату, а ті довідки не були подані у пенсійний фонд, то так, тоді воно внесе конкретні корективи у розмір пенсії», – розповіла Ярослава Олейнікова, начальниця відділу Сокальського сервісного центру.

До слова, від вересня до «Самопомочі», аби допомогти із перерахунком пенсії, звернулися понад 120 пенсіонерів. 25-ом із них вдалося отримати від держави доплату.

За консультацією можуть звертатися усі охочі. У Львові це офіс на пл. Міцкевича, 6/7, для мешканців області – районні осередки «Самопомочі» або центральний офіс у Львові.