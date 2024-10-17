Інцидент біля будівлі ТЦК у Ковелі, 3 серпня 2024 року

Ковельський міськрайонний суд Волинської області 11 жовтня визнав винним Петра Арсенюка у грубому порушенні громадського порядку й оштрафував на 34 тис. грн. У вироку йдеться, що обвинувачений брав участь сутичках з поліцією і ТЦК у Ковелі 3 серпня. Тоді десятки людей прийшли до будівлі ТЦК й вимагали відпустити трьох чоловіків.

Згідно з матеріалами справи, 3 серпня 2024 року, з 19:00 до 23:45, обвинувачений разом з приблизно сотнею людей перебував біля будівлі ТЦК у Ковелі й намагався завадити роботі установи. Зокрема, Петро Арсенюк разом з іншими учасниками натовпу нецензурно висловлювався щодо працівників поліції та ТЦК, погрожував їм. Крім цього, обвинувачений блокував проїзну частину вулиці Грушевського. Зокрема, Петро Арсенюк поставив свій автомобіль Reugeot й перекрив проїзд.

Згодом, як йдеться в матеріалах справи, Петро Арсенюк, попри намагання поліції зупинити його, переліз через металевий шлагбаум, яких використовували правоохоронці. Обвинувачений штовхав працівників поліції й ТЦК.

Під час судових засідань Петро Арсенюк повністю визнав свою провину. Він пояснив, що прийшов до будівлі ТЦК, бо знайома його дружини поскаржилася, що туди привезли її чоловіка. За словами Арсенюка, охоронець ТЦК погрожував зброєю жінці. Після цього до обвинуваченого приєднався натовп, який конфліктував з поліцією і ТЦК. Обвинувачений сказав, що хотів реакції на дії охоронця, але цього не було й він вирішив перекрити дорогу. Коли почало темніти, то Петро Арсенюк поїхав додому.

Зазначимо, що ковельські поліцейські надали обвинуваченому негативну характеристику. У матеріалах справи йдеться, що Петро Арсенюк неодноразово судимий. Востаннє, у квітні 2015 року, він отримав вирок за розбій (ч. 1 ст. 187 ККУ) й позбавлення волі на сім років. У 2020 році Волинський апеляційний суд змінив невідбуту частину покарання на виправні роботи.

Суддя Володимир Губар визнав винним Петра Арсенюка в організації групового порушення громадського порядку (ст. 293 ККУ). Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді.

Додамо, що це другий вирок для порушників громадського порядку 3 серпня 2024 року. Перший стосувався адміністраторки Viber-чату Юлії Загури, яка закликала заблокувати вʼїзд до будівлі ТЦК. Сайт «Ковель.media» повідомляв, що на розгляді у Ковельському міськрайонному суді є ще дві кримінальні справи, які стосуються сутичок біля ТЦК.