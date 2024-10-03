Ковельський міськрайонний суд виніс вирок адміністраторці Viber-чату за публікацію інформації про місця та час вручення повісток співробітниками ТЦК та СП у Ковелі. За скоєне їй призначили рік іспитового терміну з конфіскацією телефону у власність держави.

Як йдеться у вироку від 1 жовтня, із серпня 2024 року обвинувачена Юлія Загура була адміністраторкою Viber-чату із назвою «Ковель і район», куди систематично публікувала інформацію про райони Ковеля, де співробітники ТЦК та СП роздають повістки. Загалом на неї було підписано 1119 людей. За даними слідства, 3 серпня 2024 року жінка закликала підписників заблокувати вʼїзд до будівлі ТЦК через нібито незаконне затримання її знайомого.

«Так, обвинувачена вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 114-1 КК України, а саме: перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період», – йдеться у повідомленні.

Юлія Загура визнала свою провину, а суд врахував обставини, що помʼякшують покарання: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, позитивна характеристика за місцем проживання, а також двоє малолітніх дітей на утриманні обвинуваченої.

Суддя Володимир Губар визнав Юлію Загуру винною за ч.1 ст.114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) й призначив рік іспитового терміну. Крім того, у жінки конфіскували мобільний телефон Motorola Moto G32, з якого вона здійснювала незаконну діяльність. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.