Правоохоронці вилучили з приміщення покерний стіл, фішки та колоди карт

На Волині правоохоронці викрили підпільний покерний клуб. Облаштував його мешканець Волині у орендованому житловому будинку. У якому саме населеному пункті функціонував гральний заклад, наразі не розголошують.

Як повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки Волині, організатор допускав до ігор на гроші лише «певне коло людей».

«Незаконне функціонування грального закладу було облаштовано в попередньо орендованому житловому будинку. У згаданому приміщенні було все необхідне обладнання для систематичного проведення ігор в покер та отримання незаконного прибутку», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури Волині уточнюють, що з місця вилучили покерний стіл, гральні фішки та колоди карт. Організатору ж вручили підозру за ч.1 ст. 203-2 ККУ (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор). У разі доведення вини йому загрожує мінімум 170 тис. грн штрафу.

Наразі досудове розслідування цієї справи вже завершене, матеріали відправили до суду.

