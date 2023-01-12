Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 12 січня, ухвалила в цілому Закон про внесення змін до підрозділу 8 розділу XX Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Про це повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За закон в цілому проголосували 303 депутати парламенту.

«Рада нарешті прийняла у другому читанні мій законопроект №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування… У фінальній редакції він набирає чинності одразу з наступного дня підписання, коли весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування. Так що, .. не затягуйте з підписанням. Кожен день – це гроші у Бюджет», – написав автор законопроекту.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що його метою є скасування необґрунтованих пільг для суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім поширення лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора)».

Можливість перейти на спрощену систему мала наслідком не лише спрощення адміністрування, а й значне зменшення оподаткування. Станом на серпень 2022 року на спрощену систему оподаткування перейшло 8 суб'єктів із цієї категорії.

«При цьому, двоє із цих суб'єктів попри активне здійснення діяльності взагалі не сплачували у 2022 році єдиний податок, податок на прибуток, податок на майно в частині земельного податку та ПДВ. Серед інших шести платників податків середня сплата у 2022 році податків (ПнП, ПДВ, податок на майно в частині земельного податку) до переходу на спрощену систему становила 200 тис. грн в день. Після переходу на спрощену систему сплата єдиного податку становить приблизно 23 тис. грн в день», – наголосив нардеп.

Загалом з 1 січня по 31 серпня 2022 року такими суб'єктами господарювання, було сплачено:

податку на прибуток підприємств 174 млн грн;

податку на додану вартість 0,3 млн грн;

податку на майно в частині земельного податку – 0,1 млн грн.

«Цими ж суб'єктами після переходу на спрощену систему оподаткування було сплачено лише 13,4 млн грн єдиного податку. Вбачається, що діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора), особливо в період війни, не повинна отримувати пільг, чи якихось особливих умов», – зазначив він.

Закон набуде чинності відразу ж після підписання та публікації. За словами Железняка, з наступного дня весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування.

Нагадаємо, у середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку. Водночас Україна зобов'язалася перед МВФ скасувати 2% податок з 1 липня 2023 року.