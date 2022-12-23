Кабінет міністрів України затвердив порядок зарахування акцизного податку з виробленого в Україні та з ввезеного на нашу митну територію пального до бюджетів місцевого самоврядування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами засідання уряду, передає «Укрінформ».

«Для посилення фінансової спроможності громад сьогодні ухвалюємо рішення про механізм зарахування до місцевих бюджетів 13,4% від акцизу за пальне. У 2023 році залишаємо ці кошти у громад, аби місцева влада мала додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соціальні видатки», – зазначив очільник уряду.

Порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування, розроблений з урахуванням положень нової частини четвертої статті 64 Бюджетного кодексу.

Зазначимо, Антимонопольний комітет за попередніми результатами двох досліджень внутрішнього ринку світлих нафтопродуктів (високооктанових бензинів та дизельного пального) рекомендує Кабінету Міністрів повернути державний контроль за обігом пального в Україні.

Одним із наслідків російської агресії навесні стала паливна криза в Україні. До війни значну частину потреб у бензинах і дизпаливі країна задовольняла за рахунок постачань із Росії та Білорусі. У 2021 році 62% дизпалива й 50% бензину надходило з РФ та Білорусі. Ще по 10% імпортували з Литви і морем. Тепер ці маршрути втрачено.

Зважаючи, що Президент вже підписав Закон щодо відновлення оподаткування нафтопродуктів та встановлення нових ставок на акциз із нафтопродуктів (бензин 100 €/1000 літрів, дизель 100 €/1000 літрів, біопаливо 100 €/1000 літрів, газ 52 €/1000 літрів), прийняття зазначеної постанови забезпечить надходження акцизу з пального в 2023 році в найкоротші терміни. Акцизний податок з пального торік забезпечив місцевим бюджетам надходження в обсязі 9,6 млрд грн, пише портал «Децентралізація».