Мережі автозаправок ОККО, БРСМ та WOG обладнають свої АЗС терміналами Starlink, аби навіть при відсутності електрики на станціях можна було скористатися інтернетом.

Як повідомив 25 листопада Forbes, компанія ОККО вже встановила 30 терміналів Starlink на своїх АЗС та замовила ще 100.

«Як тільки отримуємо обладнання, розподіляємо між найбільш проблемними точками. Деякі вже працюють в Херсоні, де блекаут і декілька діб немає зв’язку», – розповіли у прес-службі компанії.

БРСМ також оснащує станціями зв’язку, насамперед, деокуповані території Херсонської області.

За словами директора із маркетингу мережі WOG Геннадія Карлінського, заправки також забезпечені альтернативними каналами зв’язку.

«Деякі АЗС будуть додатково забезпечені супутниковим інтернет-зв’язком», – сказав він.

Зазначимо, що НБУ разом із банками впроваджують план заходів для безперервної роботи банківської системи у тривалої відсутності електропостачання. Зокрема банки затвердили перелік 760 чергових відділень у 22 областях, які працюватимуть навіть в умовах відсутності електропостачання. За необхідності ці відділення можуть стати Пунктами незламності.

Нагадаємо, 23 листопада Росія нанесла черговий масований ракетний удару по енергетичних об’єктах. Станом на 25 листопада, за інформацією «Укренерго», енергосистема України пройшла найскладніший етап після останньої атаки росіян і, орієнтовно, за один-два дні всіх користувачів в Україні мають знову перевести з аварійних на планові відключення світла.

Загалом, за даними Офісу президента, внаслідок ракетних ударів пошкоджено близько половини всієї енергетичної системи України.