Підпільне казино у Маневичах закрили 26 лютого 2020 року

Адміністраторку підпільного казино у Маневичах оштрафували на 127,5 тис. грн. До обов'язків жінки входило впускати клієнтів за попередньою домовленістю та робити ставки. За це їй повинні були платити 10 тис. грн щомісяця. У суді обвинувачена розкаялась і попросила суворо не карати. Суд до цього дослухався: їй призначили значно менший штраф, аніж передбачено статтею. Відомо також, що адміністраторка працювала під керівництвом організатора бізнесу, але його особу слідство досі не встановило.

Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, до обов'язків адміністраторки входило відчиняти двері для клієнтів за попередньою домовленістю, приймати від них ставки, у разі виграшу – виплачувати готівку. За роботу жінка отримувала 10 тис. грн щомісяця. Однак 26 лютого 2020 року у приміщенні провели обшук правоохоронці, а діяльність казино зупинили. Судячи з усього, заклад був невеликим: звідти вилучили лише п'ять комп'ютерів.

У судовому засіданні 31-річна жінка визнала свою провину та розкаялась у вчиненому. Просила суд суворо не карати. Суддя Вікторія Корецька взяла це до уваги, а також те, що обвинувачена позитивно характеризується за місцем проживання, а також самостійно виховує дитину. Обтяжуючих обставин суд не виявив.

Відтак жінку визнали винною у порушенні ч.1 ст. 203-2 ККУ (незаконна діяльність з проведення азартних ігор) та призначили їй 127,5 тис. грн штрафу. Зазначимо, що ця стаття передбачає мінімум 170 тис. грн штрафу, але суд застосував статтю 69 Кримінального кодексу – «призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом».

За проведені експертизи жінка повинна заплатити 3,2 тис. грн. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.