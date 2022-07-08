СБУ затримала ворожого корегувальника. За його «наводкою» окупанти обстрілювали південно-східні позиції ЗСУ. Уродженця Запорізької області завербував співробітник ФСБ через закриту проросійську групу в одному з месенджерів. Чоловік легко погодився на співпрацю з окупантами, бо мав фінансові проблеми через своє захоплення азартними іграми.

«Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із «замовником»: після нанесення авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області, він особисто перевіряв точність влучання», – повідомили в СБУ.

Фото СБУ

Російські спецслужби були особливо зацікавлені у розвідданих щодо позицій ЗСУ у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

За свої «послуги» зрадник розраховував отримати 20 тис. грн.

Представник ФСБ призначив агенту зустріч на тимчасово окупованій території Херсонської області. Спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію.

Наразі йому повідомили про підозру. За рішенням суду його взято під варту.