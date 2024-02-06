Рівненський районний суд визнав 30-річного мешканця Закарпаття винним у зґвалтуванні 13-річної падчерки. Суд призначив йому 15 років ув’язнення.

Як повідомили 6 лютого в прокуратурі, уродженець Закарпаття, який проживає на Сарненщині, у серпні 2021 року кілька разів зґвалтував на той час 13-річну доньку своєї співмешканки. До поліції з відповідною заявою звернулася мама дитини.

Під час судового розгляду 30-річний чоловік своєї вини не визнав, однак суд підтвердив його причетність до злочину завдяки зібраним доказам. Суд визнав його винним за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 ККУ та призначив 15 років ув’язнення. Його дані занесуть до до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.