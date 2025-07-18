Нелегально зароблені гроші підозрювана легалізувала також за схемою

Мешканка Львівщини організувала схему контрабанди деревини в Польщу та легалізації грошей, зароблених на цьому. Правоохоронці повідомили їй про підозру за двома відповідними статтями Кримінального кодексу, повідомляє пресслужба територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.

Жінка зареєстрована як фізична особа-підприємець. Вона налагодила канал контрабанди лісопродукції з ліщини до країн Європейського союзу. На підставі підроблених документів підприємиця отримувала сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

«Детективи Бюро задокументували незаконне переміщення понад 17 м3 лісопродукції через митний кордон України. Окрім того, встановлено факт легалізації коштів отриманих незаконним шляхом», – йдеться в повідомленні ТУ БЕБ.

Фото ТУ БЕБ у Львівській області

За контрабанду лісоматеріалів підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, згідно з ККУ. Санкція за відмивання грошей – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування у справі. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області за сприяння працівників Львівської митниці. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.