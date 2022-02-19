Матір дитини вже позбавили права опіки щодо восьми дітей

37-річна мешканка Володимира покинула свою півторарічну дитину в приймальному відділенні обласної інфекційної лікарні. Медикам вона пояснила, що не має грошей на утримання дитини. За інформацією поліції, жінку вже позбавили права опіки щодо восьми дітей.

Як розповіла у коментарі ВолиньPost керівниця сектору ювенальної превенції поліції області Інна Остапович, 37-річна мешканка Володимира покинула свою дитину в приймальному відділенні Волинської обласної інфекційної лікарні в п'ятницю, 18 лютого. Працівникам медзакладу вона розповіла, що не має грошей на утримання дитини. Відомо, що дитина не була навіть зареєстрована.

За словами Інни Остапович, поліцейські вже знайшли бабусю. Маму в розшук не оголошували, оскільки вона сама покинула дитину. «Відповідні служби про цю маму знають. Вона вже позбавлена права опіки і піклування щодо восьми дітей», – зауважила Інна Остапович.

Відомо, що дитину перевели до лікарні у місті Володимир. За інформацією «Волинських новин», у неї підвищена температура 37,3 градуси, тож їй необхідний медичний догляд.