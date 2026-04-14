15-річна мешканка Шепетівського району потрапила до лікарні з важким сепсисом після тривалого самолікування вдома. Її матір протягом двох місяців не зверталася до лікарів. За це жінці загрожує кримінальна відповідальність, повідомила 14 квітня пресслужба прокуратури Хмельниччини.

За даними слідства, у лютому неповнолітня почала погано почуватися, однак мати не звернулася по медичну допомогу і намагалася лікувати її самостійно. Попри відсутність покращення, жінка продовжувала самолікування і лише у квітні, коли стан дитини критично погіршився, викликала «швидку».

9 квітня близько 02:20 медики повідомили поліції про госпіталізовану дівчину, в якої діагностували важкий сепсис і множинні некротичні рани. Такий стан становить загрозу для життя та може призвести до ураження внутрішніх органів. Наразі неповнолітня перебуває у реанімації.

Матері повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 166 КК України). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі від двох до п'яти років.