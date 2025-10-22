Матір померлої Клавдія Коптюх розповіла, що її доньці робили планову операцію з видалення грижі

Медсестру Рівненської обласної дитячої лікарні підозрюють у службовій недбалості, що спричинила смерть немовляти. За даними слідства, жінка не проконтролювала температуру електричної грілки під час операції двомісячній дівчинці, внаслідок чого дитина отримала опік 45% тіла. Про це повідомила 22 жовтня пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

Матір двомісячної дівчинки Клавдія Коптюх розповіла журналістам «Суспільного», що у грудні 2022 року її доньку Поліну прооперували у Рівненській обласній дитячій лікарні через грижу на спині. Хірургічне втручання тривало чотири години, а після нього жінці повідомили, що дитина отримала опік.

Заввідділення анестезіології Сергій Матвіїв тоді розповів, що дитині одразу призначили невідкладне лікування через опіковий шок.

«Попри протишокові заходи, стан дитини залишався тяжкий, він погіршувався в динаміці й на наступний день о першій годині ночі вона, на жаль, померла. Що сталося… Щось, мабуть, з тією грілкою», — зазначив Сергій Матвіїв.

У середу, 22 жовтня 2025 року, прокурори вручили підозру медсестрі, яка може бути причетною до смерті дитини. За даними слідства, жінка принесла до операційної не передбачену протоколом електричну грілку та не проконтролювала її температури, внаслідок чого немовля отримало термічний опік 45% поверхні тіла. Найбільше постраждали обличчя, живіт, груди та ноги. Від отриманих ушкоджень дівчинка померла.

Правоохоронці опитали свідків, серед яких медичні працівники та потерпілі. Також провели клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та обслуговування, а впродовж грудня 2022 – жовтня 2025 років ініціювали комплекс судових експертиз.

На підставі отриманих висновків експертів і зібраних доказів медсестрі оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України). Їй обрали запобіжний захід. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.