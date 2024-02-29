Сколівський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Галину Бокало, чия неповнолітня донька потрапила до лікарні з отруєнням алкоголем. Суд призначив жінці 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, випадок трапився близько опівночі 3 січня у селі Гребенів, що у Стрийському районі Львівщини. Неповнолітню доньку Галини Бокало доставили у Сколівську центральну лікарню, де їй встановили діагноз «токсична дія алкоголю».

Про цей випадок повідомили правоохоронців. Оскільки дівчина є неповнолітньою, то поліцейські склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення щодо її матері. У суді Галина Бокало визнала свою провину у неналежному виконанні батьківських обов’язків.

Справу розглянула суддя Вікторія Курницька, яка дослідила усі матеріали та визнала жінку винною у адмінправопорушенні, призначивши 850 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.