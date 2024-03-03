Інцидент трапився 6 грудня 2023 року

Личаківський районний суд Львова судив Оксану Чиряк за те, що її донька розбила вхідні двері аквапарку на вул. Княгині Ольги. Мешканка Львівщини має заплатити 850 грн штрафу.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 6 грудня 2023 року. Зазначається, що Оксана Чиряк ухилилась від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню своєї неповнолітньої доньки, внаслідок чого остання, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння у приміщенні «Аквапарку», що на вул. Княгині Ольги, 114 у Львові, розбила вхідні двері закладу.

Оксана Чиряк на судове засідання не прийшла, однак у протоколі вказала, що свою вину у вчиненні правопорушення визнає, просила розглядати справу за її відсутності.

Личаківський районний суд Львова визнав винною Оксану Чиряк у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП (Неналежне виконання батьками своїх обов’язків: вчинення неповнолітніми у віці від 14 до 16 років правопорушення, яке передбачає відповідальність згідно з КУпАП), та оштрафував її на 850 грн. Також вона має сплатити 605,60 грн судового збору. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів.