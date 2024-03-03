Мешканку Львівщини судили за розбиті донькою двері в аквапарку
Личаківський районний суд Львова судив Оксану Чиряк за те, що її донька розбила вхідні двері аквапарку на вул. Княгині Ольги. Мешканка Львівщини має заплатити 850 грн штрафу.
Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 6 грудня 2023 року. Зазначається, що Оксана Чиряк ухилилась від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню своєї неповнолітньої доньки, внаслідок чого остання, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння у приміщенні «Аквапарку», що на вул. Княгині Ольги, 114 у Львові, розбила вхідні двері закладу.
Оксана Чиряк на судове засідання не прийшла, однак у протоколі вказала, що свою вину у вчиненні правопорушення визнає, просила розглядати справу за її відсутності.
Личаківський районний суд Львова визнав винною Оксану Чиряк у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП (Неналежне виконання батьками своїх обов’язків: вчинення неповнолітніми у віці від 14 до 16 років правопорушення, яке передбачає відповідальність згідно з КУпАП), та оштрафував її на 850 грн. Також вона має сплатити 605,60 грн судового збору. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів.