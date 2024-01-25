12-річна дівчинка провалилася під кригу, її врятували і доставили до лікарні

Яворівський районний суд Львівської області розглянув адміністративну справу щодо мешканки Яворівщини Лесі Саєнко, неповнолітня донька якої провалилася під кригу на місцевому ставку і потрапила до лікарні. Маму дитини визнали винною у невиконанні батьківських обов’язків, водночас суд звільнив її від покарання, обмежившись усним зауваженням.

За матеріалами справи, 22 грудня близько 13:00 12-річна донька Леся Саєнко зайшла на тонку кригу ставка та провалилася у воду. У результаті дитину врятували та доставили до Новояворівської ЦРЛ з загальним переохолодженням.

На маму дитини поліцейські склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов’язків (ч.1 ст.184 КУпАП).

У судовому засіданні жінка свою вину визнала та обіцяла у подальшому більш відповідально виконувати обов’язки щодо виховання доньки.

Суддя Ігор Матвіїв визнав Лесю Саєнко винною у невиконанні батьківських обов’язків, але звільнив її від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. На постанову ще може бути подана апеляція.