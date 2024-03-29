Вироком суду жінці присудили умовний термін

Жидачівський районний суд Львівської області 26 березня виніс вирок багатодітній мамі, уродженці села Пчани Богдані Поточняк через загибель її немовляти. Жінку визнали винною у злісному невиконанні обов’язків з догляду за дитиною та призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, жінка, яка є мамою трьох малолітніх дітей, недбало ставилась до виконання своїх батьківських обов’язків, неодноразово залишала дітей без нагляду. Сім’я перебувала під наглядом соціальних служб Жидачівської міськради як така, що перебуває у складних життєвих обставинах.

23 листопада минулого року увечері жінка вкотре залишила без нагляду своїх малолітніх дітей в кімнаті. Її малолітній син заліз у дитяче ліжечко, де перебувало немовля, та під час пустощів, стрибаючи та граючись, спричинив йому важкі травми голови з крововиливами у мозок, унаслідок чого дитина померла.

Обвинувачена свою вину визнала та розкаялася, уклала угоду з прокурором.

Суддя Роман Равлінко врахував щире каяття жінки, її активне сприяння розкриттю злочину та затвердив угоду про визнання винуватості. Вироком суду жінку визнали винною у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною (ст. 166 ККУ) та призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Водночас обвинувачену звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий термін один рік. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.