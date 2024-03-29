Мешканку Львівщини судили за загибель немовляти через недогляд
Жидачівський районний суд Львівської області 26 березня виніс вирок багатодітній мамі, уродженці села Пчани Богдані Поточняк через загибель її немовляти. Жінку визнали винною у злісному невиконанні обов’язків з догляду за дитиною та призначили умовне покарання.
За матеріалами справи, жінка, яка є мамою трьох малолітніх дітей, недбало ставилась до виконання своїх батьківських обов’язків, неодноразово залишала дітей без нагляду. Сім’я перебувала під наглядом соціальних служб Жидачівської міськради як така, що перебуває у складних життєвих обставинах.
23 листопада минулого року увечері жінка вкотре залишила без нагляду своїх малолітніх дітей в кімнаті. Її малолітній син заліз у дитяче ліжечко, де перебувало немовля, та під час пустощів, стрибаючи та граючись, спричинив йому важкі травми голови з крововиливами у мозок, унаслідок чого дитина померла.
Обвинувачена свою вину визнала та розкаялася, уклала угоду з прокурором.
Суддя Роман Равлінко врахував щире каяття жінки, її активне сприяння розкриттю злочину та затвердив угоду про визнання винуватості. Вироком суду жінку визнали винною у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною (ст. 166 ККУ) та призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Водночас обвинувачену звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий термін один рік. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.