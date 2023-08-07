Залізничний районний суд Львова визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків львів’янку, яка залишили свою дитину саму у зачиненому авто. Жінку оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, випадок трапився 25 травня на відкритій парковці ТРЦ Victoria Gardens. Львів’янка залишила свою малолітню дитину саму в зачиненому авто та пішла по справах. Очевидно, що дитину побачили перехожі, які й звернулись у поліцію.

На жінку склали протокол про адмінправопорушення за ч.1 ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). На розгляд справи у суді жінка не прийшла.

Справу розглянула суддя Галина Пилип’юк, яка оштрафувала жінка на 850 грн за невиконання батьківських обов’язків. Постанову суду ще може бути оскаржена.