Галицький районний суд Львова визнав винною мешканку Нікополя Юлію Захарову у глорифікації військової агресії РФ проти України і призначив півтора року позбавлення волі. Юлія Захарова жила у Львові як переселенка.

Як вказано в матеріалах справи, у березні-квітні 2022 року, перебуваючи в Нікополі Дніпропетровської області Юлія Захарова на сторінці в забороненій соцмережі «Однокласники» вподобувала і поширювала дописи на підтримку Росії. Зокрема репостила заяву прес-секретарки міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової, яка звинувачує Україну у вбивствах мирних мешканців Донецької та Луганської областей за останні 8 років. Серед уподобаних нею дописів також публікації про те, що війна є боротьбою Росії проти вищого керівництва України, яке нібито незаконно захопило владу в результаті «державного перевороту» у 2014-му.

Невдовзі Юлія Захарова переїхала до Львова, де висловлювала проросійські погляди у розмові зі знайомими. 6 січня слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2-3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ проти України) ККУ та затримали. У суді вона свою вину визнала повністю.

Враховуючи обставини справи, 7 липня суддя Галицького райсуду Олег Юрків визнав Юлію Захарову винною та призначив сукупно за всіма статтями півтора року позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.