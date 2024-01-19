Корецький районний суд Рівненщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Віту Я., чия неповнолітня донька прогулювала заняття в училищі та публікувала свої оголені фото в інтернеті. Суд оштрафував матір на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, неповнолітня донька Віти Я. навчається у профтехучилищі Соснівський професійний ліцей. Дівчина не ходить на заняття в училищі та публікує свої оголені фотографії в інтернеті. З цього приводу поліція склала щодо матері неповнолітньої Віти Я. адмінпротокол через неналежне виконання нею батьківських обов’язків.

Віта Я. прийшла на судове засідання та визнала свою провину. Додамо, що жінку неодноразово судили через неналежний догляд за дітьми, зокрема це уже друге, коли її штрафують за публікацію відвертих фото її донькою, також торік суд розглядав справу про крадіжку грошей сином Віти Я.

Справу розглянув суд, який визнав Віту Я. винною у неналежному догляді за донькою та призначив їй 850 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.