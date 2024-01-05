Адміністрація школи звернулась у поліцію, яка склала на матір школярки протокол про вчинення адмінправопорушення

Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Оксану Соглобову, чия неповнолітня донька пропустила 202 уроки в школі. Суд оштрафував жінку на 1700 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, неповнолітня донька Оксани Соглобової навчається у 8 класі Червоноградської гімназії №2. Протягом вересня – жовтня 2023 року школярка систематично прогулювала заняття в школі, пропустивши 202 уроки без поважних причин.

Адміністрація школи звернулась у поліцію, яка склала на матір школярки протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обовязків. На засідання суду жінка не прийшла, але подала заяву про визнання своєї вини.

Додамо, що Оксану Соглобову не вперше штрафують через прогуляні дітьми уроки, у родині загалом четверо дітей. Наприклад, з вересня 2022 року до квітня 2023 року 14-річний син жінки прогуляв 406 уроків, а 13-річна донька 520 уроків.

Справу розглянув суддя Андрій Жураковський, який дослідив усі матеріали та призначив Оксані Соглобовій 1700 грн штрафу.