З трьох підпільних казино правоохоронці вилучили більше ста системних блоків

Мешканку Тернополя викрили на адмініструванні трьох підпільних закладів, що працювали без жодних дозволів. Допомагали їй у цьому четверо спільників. Всі фігуранти розслідування отримали підозри за статтею про незаконне проведення азартних ігор, яка передбачає до 850 тис. грн штрафу.

Про припинення роботи трьох підпільних гральних закладів прес-служба прокуратури Тернопільщини повідомила у вівторок, 21 лютого. У яких саме районах міста вони працювали, не зазначено.

«Правоохоронці припинили діяльність цих підпільних гральних закладів. Під час обшуків виявлено та вилучено 116 системних блоків та інше комп’ютерне обладнання, що використовувалось у протиправній діяльності. Суд наклав арешт на це майно», – йдеться у повідомленні.

Керівниці закладів, а також адміністраторам правоохоронці вручили підозри. Йдеться про п'ятьох осіб. Їм інкримінують порушення ч.2 ст. 203-2 ККУ (організація азартних ігор без ліцензії). Санкція статті передбачає максимально до 850 тис. грн штрафу.