Мешканку Тернополя викрили на керівництві трьома підпільними гральними закладами
Жінка та четверо спільників отримали підозри від правоохоронців
Мешканку Тернополя викрили на адмініструванні трьох підпільних закладів, що працювали без жодних дозволів. Допомагали їй у цьому четверо спільників. Всі фігуранти розслідування отримали підозри за статтею про незаконне проведення азартних ігор, яка передбачає до 850 тис. грн штрафу.
Про припинення роботи трьох підпільних гральних закладів прес-служба прокуратури Тернопільщини повідомила у вівторок, 21 лютого. У яких саме районах міста вони працювали, не зазначено.
«Правоохоронці припинили діяльність цих підпільних гральних закладів. Під час обшуків виявлено та вилучено 116 системних блоків та інше комп’ютерне обладнання, що використовувалось у протиправній діяльності. Суд наклав арешт на це майно», – йдеться у повідомленні.
Керівниці закладів, а також адміністраторам правоохоронці вручили підозри. Йдеться про п'ятьох осіб. Їм інкримінують порушення ч.2 ст. 203-2 ККУ (організація азартних ігор без ліцензії). Санкція статті передбачає максимально до 850 тис. грн штрафу.