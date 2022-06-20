З гральних закладів вилучили 22 гральні автомати, близько сотні комп'ютерів та списки боржників

Організатором грального бізнесу на Запоріжжі виявився засуджений Чортківської колонії. Щомісяця гральні заклади приносили йому близько 500 тис. грн. Контролювати бізнес йому допомагали семеро спільників на волі.

Про викриття організатора незаконного грального бізнесу повідомила прес-служба поліції Тернопільщини у понеділок, 20 червня. Відомо, що чоловік відбуває покарання у колонії за тяжкі злочини. У виправному закладі він отримав особливий статус, що дозволяв йому координувати розподіл грошей.

Контролювати гральний бізнес йому допомагали спільники на волі. Цим займалася 27-річна мешканка Запоріжжя. Вона вела усю бухгалтерію, набирала персонал, розраховувалася з підлеглими та звітувала організатору. До злочинної організації, окрім власника, входило близько десяти осіб.

«Гральні заклади приносили щомісяця близько півмільйона гривень. Частину коштів видавали, як зарплату усім учасникам протизаконної схеми, а решта йшла на розвиток ігрового бізнесу та в злодійську касу», – повідомляє поліція.

Ще на початку року поліція провела обшуки у колонії та в ігрових залах, звідки вилучили 22 гральні автомати, більше сотні комп'ютерної техніки, списки боржників та інше майно. Відомо, що засудженого вже відправили до іншої колонії.

Чоловікові оголосили про підозру за ч 1 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією). Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

Інші семеро учасників злочинної організації також відповідатимуть у суді за аналогічними статтями.