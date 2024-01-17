Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок місцевій мешканці Надії Марко, яка підробила документ про необхідність постійного догляду за своїм онуком через інвалідність внаслідок психічного розладу. На підставі підробленого документу пенсіонерка хотіла отримати соцдопомогу від держави. Суд призначив жінці мінімальне покарання – 1360 грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, пенсіонерка Надія Марко наприкінці вересня у своєму житловому будинку підробила висновок лікарської комісії щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, внісши до бланку анкетні дані свого онука та, вклеївши вирізаний штамп Жовківської лікарні.

Такий висновок надає право на отримання соціальної допомоги людині, яка проживає та здійснює постійний догляд за людиною з інвалідністю. Наприкінці жовтня 2023 року Надія Марко подала підроблений документ начальникові відділу соціального захисту населення Жовківської міськради, щоб отримати соціальну допомогу. Однак фахівці помітили підробку документа, про цей випадок повідомили поліцію, яка порушила щодо пенсіонерки кримінальну справу через підробку та використання підробленого документа.

Обвинувачена Надія Марко подала заяву про визнання своєї провини. Справу розглянув суддя Зорян Оприск, який дослідив усі матеріали та призначив пенсіонерці 1360 грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.