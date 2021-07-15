Мозаїка айдентики символізує строкату розмаїтість району Підзамча

Для львівського мікрорайону Підзамче обрали бренд. Його напрацювали дизайнери Ольга Новікова та Юрій Осадко. Серед двох варіантів саме цей обрали самі мешканці району, віддавши за нього 55,5% голосів.

Над концепцiями брендування Пiдзамча працювали три дизайнерські групи, однак фінальні роботи представили лише дві команди. Ці два варіанти презентували у різних місцях району і мешканці мали можливість проголосувати за той, що сподобався.

Айдентика Підзамча – це мозаїка, яка складається з дев’яти окремих елементів району з його калейдоскопом культур. Кожна з цих плиточок символізує окремий елемент чи особливість, а разом вони утворюють єдине Підзамче. В основу символіки лягли вигин колії станції Підзамче, пагорби Високого замку, зображені геометричними формами.

«Підзамче нагадує гараж доброго дiдуся, який нагодує шоколадкою зі «Світоча», напоїть солодкою кавою. I водночас буде чути запах мазути, індустріалізації, звук поїздів, металу. Нам було зручніше йти не від одного образу Підзамча, а від більшості символів і знаків. Тому наша айдентика спершу може виглядати дещо рябою, але в цьому, власне, і суть», — пояснила дизайнерка Ольга Новікова.

Комунікаційник проекту «Підзамче. Нарешті» Максим Бадік розповів ZAXID.NET, що брендування використають для створення мультимедійного маршруту та зовнішнього ознакуванну району в місцях його проходження. Сценарій маршруту прописує львівський письменник Петро Яценко, озвучить його актор театру ім. Курбаса Ярослав Федорчук.

«Це один з перших в Україні літературний і туристичний маршрут, оснований на життєвих історіях мешканців, з використанням старих світлин району та відсканованих за допомогою технології доповненої реальності (AR) об'єктів. Там буде 10 точок, про які герой Підзамча буде розповідати у мультимедійному додатку. Буде також англійський переклад», — пояснив Максим Бадік.

На основі обраного логотипу напрацюють брендбук, його презентують на День Незалежності України.

«Кожна органiзацiя чи iнiцiатива, що захоче створювати щось на Пiдзамчi, зможе користуватися цим брендбуком та застосувати його до свого тутешнього проекту. Ми ж починаємо використовувати його вже: брендбук використовуватимуть у пiдзамчiвських iнiцiативах i задумах, що готують на наших тренiнгах Мануфактури проектiв «Нарештi!», — повідомили 15 липня на сторінці проекту.

Для мешканців проводять тренінги для пошуку ресурсів, написання грантів та менеджменту власних проектів.

«З допомогою мануфактури «Підзамче. Нарешті» ми притягуємо тих людей, які хочуть змінювати район, живуть тут чи працюють. Ми сподіваємося, що цей брендинг стане не лише нашим, плануємо імплементувати бренд в життя мікрорайону», – пояснила ZAXID.NET координаторка проекту «Підзамче.Нарешті!» Юлія Рудюк.

«Підзамче.Нарешті!» — ініціатива, спрямована на активізацію депресивного, колись індустріального району Львова Підзамча та його мешканців, які зацікавлені у розвитку свого району. Над нею працює громадська організація Львівський культурний центр у партнерстві з Центром соціальних інновацій, Палацом Гната Хоткевича та офісом «Львів – місто літератури ЮНЕСКО» за підтримки Українського культурного фонду.