Мешканці Сокільників зібрали гроші та провели ямковий ремонт центральної дороги

У суботу, 2 липня, небайдужі мешканці села Сокільники біля Львова організувалися і самостійно залатали асфальтом ями на вул. Данила Галицького, яка є одною з головних у селі. Свою ініціативу пояснили тим, що ні місцева, ні обласна влада більше року не можуть дати раду з ремонтом цієї дороги.

Мешканець Сокільників та учасник місцевої ГО «Зручна громада» Микола Ільчук розповів ZAXID.NET, що на ініціативу провести ямковий ремонт дороги відгукнулися близько 20 місцевих мешканців. Навіть прийшли троє депутатів сільської ради. У результаті залатали 50 метрів дороги перед світлофором. Все робили за відео-інструкцією – спершу позрізали кути, повимітали пилюку, дали на основу трошки щебіню, а далі втрамбували холодним асфальтом.

Мешканці Сокільників провели ямковий ремонт центральної дороги своїми силами (фото ГО «Зручна громада»)

«Гроші збирали попередньо на картку. Люди скидали кошти, кому скільки було не шкода. Весь ремонт обійшовся у менше ніж 15 тис. грн. 12 тис. грн витратили на купівлю холодного асфальту, купили 1,5 тонни в «Новій лінії». Трохи пішло на бітумну емульсію для змащення кутів. Інвентар (утрамбовувач, пилу для зрізування старого асфальту) позичили місцеві підприємці, мешканці принесли лопати, молотки тощо. Комунальна служба надала трактор і щебінь», – розповів Микола Ільчук.

З його слів, дорога перебуває на обласному балансі, але її не поспішала ремонтувати ні обласна, ні місцева влада.

«Ми за 15 тис. грн зробили 50 м ямкового ремонту дороги. Сільська рада не хоче брати на себе відповідальність і виділяти гроші, бо це обласна дорога і може бути нецільове використання. Я розумію, не їхня дорога, але це центральна дорога села і ви не можете нічого придумати?! У нас є 22 сільські депутати. А ями на дорозі не залатані з минулого року», – зазначає Микола Ільчук.

Сокільничани взяли приклад з львівського активіста Святослава Літинського, який самостійно залатав яму на дорозі у Новояворівській ОТГ після того, як пробив там колесо свого автомобіля.