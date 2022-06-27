Львівський активіст Святослав Літинський у суботу, 25 червня, пробив колесо автомобіля на дорозі у Новояворівській ОТГ, після чого вирішив сам залатати яму.

«Їхав, попав у яму, сильно пробив колесо. Евакуатор – 2200 грн. Нове колесо – біля 6000. Правильно було б притягнути ДП «Львівський облавтодор» чи місцеву громаду до відповідальності... Але я купив 5 мішків холодного асфальту (ще 1000 грн) і заасфальтував сам», – написав Святослав Літинський у Facebook.

У коментарі ZAXID.NET він розповів, що сподівається на реакцію очільника Новояворівскої ОТГ Володимира Мацелюха, якого позначив у дописі. Принаймні, що дорогу внесуть у список для ремонту. Але поки реакції немає. «Львівавтодор» на подію наразі також не відреагував.

«За 20 хвилин, поки я там стояв, ще навіть не встиг викликати евакуатор, ще одна машина пробила там колесо. Самотужки латати яму на дорозі, як і покладатися на допомогу волонтерів у забезпеченні армії на 8-й рік війни, – це неправильно, але наразі немає вибору. Переможемо і зробимо державу і місцеві громади відповідальними власниками», – говорить Святослав Літинський.

Яма, яку залатав Святослав Літинський

Раніше в Україні були прецеденти, коли українців штрафували за «несанкціоновані» ремонти доріг. Але львів'янин вважає, що під час війни правоохоронці не будуть висувати йому обвинувачень, інакше «їх засміють».

«Спочатку це нормально, коли у складній ситуації громада гуртуєтся і допомагає державі, як було на початку війни. Але далі держава має виконувати свої функції. На жаль, за 8 років ані із забезпеченням армії, ані з ремонтом доріг краще не стало. Можливо, ми, як громадяни, теж у цьому винні, бо не контролювали, не перевіряли, не цікавились. Сподіваюсь, після війни це зміниться», – каже Святослав Літинський.

Святослав Літинський вже багато років відстоює українську мову і через суди змушує виробників товарів випускати меню та інструкції державною мовою, а Нацраду з питань телебачення і радіомовлення зобов’язав вплинути на українські телеканали, які транслюють серіали російською. Окрім того, він домігся від Нацполіції у Львові, щоб та забрала нелегальні конуси біля своєї будівлі, що перешкоджали паркуванню.