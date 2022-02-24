Мешканців Закарпатської області, які проживають поблизу військових баз чи об'єктів, просять виїхати до близьких в інші міста чи села. Таке прохання на терміновому брифінгу вранці четверга, 24 лютого, озвучив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

За словами Віктора Микити, ситуація в області наразі контрольована і спокійна. «До тих, хто проживає поряд з військовими об'єктами, прохання переїхати в інше місце, до родичів, близьких. Немає наразі ніяких бомбардувань чи руху осіб, які би могли вести військові дії. Але прохання не перебувати поблизу військових містечко, частин», – зазначив голова ОДА.

Також Віктор Микита додав, що підприємства в області працюють у штатному режимі. Школи переводять на дистанційне навчання. Крім того, проводиться робота зі збору громадян, які готові до участі у територіальній обороні, проводиться загальна мобілізація населення.