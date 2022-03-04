Мешканців Луцька попередили про можливі тестові сигнали нової системи оповіщення 4 березня. Зазначається, що монтаж нових сирен вже практично завершений.

Як повідомили у координаційному центрі області, у п'ятницю, 4 березня, в Луцьку можуть звучати тестові сигнали нової системи оповіщення. Тож мешканців Луцька просять слідкувати за іншими джерелами сповіщення тривоги.

«Нове устаткування працює значно гучніше, ніж попереднє. Це – необхідність, аби про загрози були повідомлені мешканці усіх без винятку мікрорайонів міста та прилеглих до Луцька населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Луцьку вже завершують встановлення нової системи оповіщення. Попередні сирени працювали не у всіх мікрорайонах міста, чимало лучан скаржились, що звуків не чутно. Вночі 1 березня до Луцька привезли нові сирени, їх вирішили встановити у районі ЛПЗ, на Дубнівській та біля Палацу урочистих подій, що в 33-му мікрорайоні.

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