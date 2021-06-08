Мешканців чотирьох сіл поблизу Івано-Франківська попередили про загрозу нападу бурого ведмедя і закликали утриматись від походів у ліс. Йдеться про села Хриплин, Черніїв, Микитинці та Вовчинець, які входять в Івано-Франківську ОТГ. Мешканців цих населених пунктів просять повідомляти надзвичайникам та поліції про появу ведмедя або загрозу життю людей чи домашніх тварин.

Про появу бурого ведмедя у селах поблизу Івано-Франківська вранці 8 червня повідомила прес-служба місцевого управління лісового та мисливського господарства.

«Через загрозу нападу бурого ведмедя просимо не відвідувати лісові масиви, не випасати худобу вздовж лісосмуг. Особливо це стосується краян, які живуть поблизу лісу (Хриплин, Черніїв, Микитинці, Вовчинець). Бурий ведмідь занесений до Червоної книги України. Полювання на звіра заборонено. Лісівники не мають права знищувати тварину, оскільки вона знаходиться під охороною держави», – йдеться у повідомленні Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Наприкінці травня речниця управління лісового та мисливського господарства Ірина Бабій повідомляла, що ведмедя бачили у лісових масивах Тисменицького, Коломийського та Косівського районів. За її інформацією, вже зафіксовано кілька випадків нападу ведмедя на свійських тварин – на Косівщині він роздер корову, у селі Узин затягнув у ліс та роздер чотири диких свині, а в селі Молодятин забрів на пасіку, де знищив 14 вуликів.