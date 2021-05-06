17-річний Артур (на фото) був найбільшим бурим ведмедем у Румунії та ЄС

Природозахисні організації Agent Green (Румунія) та VGT (Австрія) звинуватили принца Ліхтенштейну Емануеля фон унд цу Ліхтенштейна у трофейному вбивстві бурого ведмедя — найбільшого в Європейському союзі. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на природозахисну організацію Agent Green.

Екологи повідомляють, що принц Емануель фон унд цу Ліхтенштейн отримав від Міністерства довкілля Румунії дозвіл на відстріл ведмедиці, яка шкодила деяким фермам. Екологи опублікували документ, який офіційно дозволяє принцу полювати біля села Ойдула в Румунії упродовж декількох днів у березні. Також у документі є деталі про вбивство тварини. Міністр довкілля Румунії підтвердив, що дозвіл на вбивство проблемної ведмедиці видавали, але не уточнив, кому саме.

Відомо, що стріляли не в самку, а в 17-річного бурого ведмедя на ім'я Артур. За даними екологів, цей ведмідь жив у глибині лісу й ніколи не наближався до населених пунктів, експерти декілька років спостерігали за цією твариною.

«Артуру було 17 років, він був найбільшим ведмедем, якого спостерігали в Румунії, і, мабуть, найбільшим в Європейському Союзі. Цікаво, як принц зміг переплутати самку ведмежати з найбільшим самцем, що існував у глибині лісу? Зрозуміло, що принц прийшов не розв'язувати проблему місцевих жителів, а вбити ведмедя і забрати додому найбільший трофей, щоб повісити його на стіну. Ми маємо справу з випадком браконьєрства, оскільки вони застрелили не того ведмедя», – сказав Габріель Паун, президент Agent Green.

Agent Green вважає, що принц навмисне застрелив саме Артура, щоб отримати більше трофейних балів — 592,8 із 600 можливих. За даними експертів, це найвищий бал, який коли-небудь отримували за трофейне полювання.

Полювання на бурих ведмедів заборонено в Румунії з 2016 року, а ці ведмеді захищені законами ЄС. Дозволяється полювання лише на «проблемних» ведмедів, які завдають шкоди. Однак мисливці спершу мають довести, що вбивство тварини — єдиний спосіб розв'язати проблему.

Сам принц, який живе в Австрії, наразі не відреагував на звинувачення екологів. Журналісти не змогли з ним зв'язатися. Водночас Національна служба охорони довкілля Румунії розпочала розслідування вбивства ведмедя. Там намагаються встановити, чому застрелили самця, а не самицю, серед підозр — браконьєрство.

За інформацією BBC, у 2019 році в Румунії проживали приблизно 6 тисяч бурих ведмедів.