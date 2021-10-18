Із понеділка, 18 жовтня, по середу, 20 жовтня, в Ужгороді проводять дератизацію (винищення гризунів). Через це мешканців міста просять не залишати на вулицях дітей без нагляду та слідкувати за домашніми тваринами, особливо під час вигулу на схилах біля річки.

Як повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради, планова дератизація проводитиметься упродовж трьох днів 18-20 жовтня у місцях загального користування, зокрема, на майданчиках для сміттєвих контейнерів, схилах річки тощо.

У міській раді нагадують, що при проведенні дератизації використовуються токсичні речовини, тому мешканців міста просять не залишати без нагляду дітей, які граються на вулиці, слідкувати за домашніми тваринами.