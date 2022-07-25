46-річний Дмитро Корній із міста Новоселиця заплатить 17 тис. грн штрафу за вилите відро фекалій на викладачку місцевого медичного коледжу Ганну Москалюк. Інцидент стався перед початком урочистого вручення дипломів влітку минулого року. Чоловік пояснював свої дії тим, що викладачка нібито вимагала хабар від його сина-студента за успішне складання заліку. У суді чоловік свою вину визнав та зазначив, що вилив відро фекалій на викладачку через те, що син «з її вини не склав випускні іспити».

Як зазначається у вироку Новоселицького районного суду, випадок стався 25 червня 2021 року поблизу місцевого будинку культури на вулиці Центральній. Там якраз мала розпочатися урочиста церемонія вручення дипломів випускникам Новоселицького медичного коледжу. Місцевий мешканець Дмитро Корній прийшов на випускний та облив викладачку коледжу, класну керівничку його сина-студента Ганну Москалюк фекаліями. Через цей випадок церемонію вручення дипломів перенесли на півгодини.

«… нехтуючи елементарними правилами моральності та добропристойності, ігноруючи існуючі в суспільстві правила поведінки, з метою самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, діючи умисно з особливою зухвалістю, демонстративно облив із пластикового відра зеленого кольору нечистотами викладача Новоселицького медичного коледжу Ганну Москалюк, яка мала брати участь у запланованому на 14 годину масовому заході з вручення дипломів, чим спричинив їй матеріальну шкоду, зокрема пошкоджено плаття та сумочку», – йдеться у вироку суду.

За матеріалами справи, після інциденту Дмитро Корній опублікував відео, як він обливає з відра викладачку свого сина та звинувачує у вимаганні хабара за успішне складання екзаменів.

У суді чоловік свою вину визнав повністю, пояснив, що вчинив так, бо вважав, що саме з вини Ганни Москалюк його син не зміг скласти випускні іспити у медичному коледжі. Крім того, Дмитро Корній зазначив, що своїм вчинком хотів привернути увагу суспільства до корупції у закладах освіти. Разом з тим чоловік сказав, що жалкує про вчинене і просив не позбавляти його волі.

Потерпіла викладачка у суді зазначила, що знайома з нападником, оскільки була класною керівничкою його сина. Ганна Москалюк розповіла що перед початку випускного до неї підійшов Дмитро Корній та попросив вийти на вулицю, де в присутності людей із пластикового відра облив її нечистотами. Викладачка просила покарати нападник суворо.

Суддя Новоселицького районного суду Генадій Ляху розцінив каяття обвинуваченого та факт його участі в АТО як обставини, що пом’якшують покарання, визнав Дмитра Корнія винним за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство) та призначити йому 17 тис. грн.