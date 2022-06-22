Полонський райсуд призначив три місяці арешту чоловікові, який вибив вікно автомобіля «швидкої». Медиків до чоловіка, що був у стані сильного сп'яніння, викликав перехожий. Після надання допомоги вони посадили його у авто «швидкої», щоб доправили до райлікарні, але дорогою хуліган почав нецензурно висловлюватись і вибив вікно. Через це автомобіль не працював впродовж 11 днів.

Інцидент стався ввечері 24 квітня. На вулиці Привокзальній у містечку Полонному перехожий виявив п'яного чоловіка, який лежав на узбіччі дороги і, судячи з усього, перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Перехожий викликав на місце «швидку».

Бригада медпрацівників надала чоловікові необхідну першу допомогу та порекомендувала поїхати на обстеження у місцеву лікарню. Під час руху, в якийсь момент пацієнт почав безпричинно нецензурно висловлюватись до медиків, а тоді ногами вибив праве бокове скло дверей автомобіля, спричинивши збитки на 6,6 тис. грн. Через це автомобіль не працював півтора тижні, до 5 травня.

Суддя Надія Горгулько дійшла до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Пом'якшуючою обставиною визнали те, що він розкаявся та добровільно відшкодував завдані збитки. Водночас проступок чоловік обтяжило те, що він вчинив його у стані сп'яніння.

Його визнали винним у порушенні ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство) та призначили три місяці арешту.