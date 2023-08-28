Частину викрадених чоловіком велосипедів вже повернули власникам

На Хмельниччині судитимуть 38-річного чоловіка, який вкрав близько 30 велосипедів. За крадіжки, вчинені під час воєнного стану, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба Шепетівського райуправління поліції, крадіжки 38-річний мешканець Нетішина вчиняв протягом року у Нетішині та Славуті. Здебільшого велосипеди він крав з під'їздів багатоповерхівок, а тоді продавав їх в сусідніх районах.

«В ході проведення розшукових заходів оперативники відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП встановили особу чоловіка, причетного до скоєння даних злочинів. Частину викраденого майна правоохоронці вилучили та повернули законним власникам», – йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили чоловікові про підозру за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Додамо, що розслідування справи вже завершене, матеріали відправили до суду.