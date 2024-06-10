Мостиський районний суд Львівщини покарав військового Бориса П., який після сварки із колишньою дружиною подарував неповнолітньому сину мотоцикл та дозволяв на ньому їздити.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, військовослужбовець Борис П. 11 квітня 2024 року посварився із колишньою дружиною, під час конфлікту чоловік матюкався та погрожував їй. Згодом через цю сварку на Бориса П. поліцейські склали адмінматеріали про вчинення домашнього насильства.

Після сварки, цього ж дня, Борис П. подарував своєму 15-річному сину мотоцикл Lifan та дозволив на ньому їздити. Через це поліцейські склали на чоловіка протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків.

У суді Борис П. розповів, що після повернення із зони бойових дій хотів побачити колишню дружину, прийшов до неї на роботу, а вона викликала поліцію. За словами чоловіка, саме через це і виникла сварка. Щодо подарованого мотоцикла, то Борис П. заявив, що зрозумів можливі наслідки та продав мотоцикл.

Справу розглянув суддя Юрій Кічак, який дослідив усі матеріали та визнав чоловіка винним у вчиненні домашнього насильства та неналежному виконанні батьківських обовязків. Бориса П. оштрафували на 170 грн, зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.