Мешканця Рівненщини посадили на вісім років у тюрму за зґвалтування 12-річної дівчини. Після насильства підлітка завагітніла та народила дитину. В суді чоловік виправдовувався тим, що начебто не знав, що дівчина ще не досягла 14 років, втім, попри це його визнали винним у зґвалтуванні, а також суддя постановив внести його у так званий «реєстр педофілів».

Насильство над дитиною чоловік скоїв в 2019 році. Йдеться про брата вітчима 12-річної дівчини. «У суді зловмисник, задля уникнення кримінальної відповідальності, вказував, що у нього не було наміру ґвалтувати неповнолітню та він не знав, що їй лише 12 років. Однак, причетність чоловіка до злочину підтверджено сукупністю зібраних та досліджених у суді доказів», – повідомляє прес-служба прокуратури Рівненщини.

На судовому засіданні чоловік зазначив, що статевий зв'язок між ними був лише раз, і дитина проти нього не заперечувала. Водночас постраждала, яка також свідчила у суді, розповіла, що це був не єдиний інцидент. За її словами, обвинувачений морально тиснув на неї і казав, що вона нікому не потрібна.

За висновком психолога, ментальний розвиток дівчини був на рівні 9-10 років, наслідків статевого акту вона не розуміла. Також вказано, що протягом першого місяця вона не приймала дитину.

Костопільський райсуд у вересні 2021 року визнав чоловіка винним та призначив вісім років тюрми. Також суддя постановив внести відомості про чоловіка у так званий «реєстр педофілів».

Захисник обвинуваченого з цим рішенням не погодився і подав апеляційну скаргу, у якій просив змінити вирок і перекваліфікувати справу на м'якшу статтю. Проте Рівненський апеляційний суд, перевіривши вирок в межах апеляційної скарги та заслухавши доводи прокурора, рішення Костопільського районного суду залишив без змін, а апеляційну скаргу захисника – без задоволення.

Відтак вирок набрав законної сили, чоловіка повинні доправити у місця позбавлення волі.