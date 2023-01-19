На Житомирщині затримали 25-річного мешканця Рівненщини, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчину. Чоловік начебто прийшов в гості до неї додому, але коли дізнався, що дорослих немає, намагався вчинити щодо неї сексуальне насильство. Зловмисника зупинив сусід дівчини. Наразі підозрюваного відправили в СІЗО, йому загрожує до 15 років тюрми.

Як встановило слідство, злочин 25-річний чоловік скоїв 15 січня. Це сталось в селищі на Житомирщині, куди зловмисник приїхав до батьків.

«Підозрюваний надвечір зайшов провідати знайому родину, в якій проживала 13-літня дівчина. Дізнавшись від неї, що дорослі відсутні, застосував фізичну силу до потерпілої та намагався зґвалтувати. Однак злочин був припинений сусідом», – повідомляють обставини інциденту в прес-службі прокуратури Житомирщини.

Відповідно до ухвали, яку суд прийняв 17 січня, зловмисника арештували без права внесення застави. Тож наразі він перебуває в слідчому ізоляторі.

Справу кваліфікують за ч.3 ст. 15, ч.4 ст. 152 ККУ (замах на зґвалтування малолітньої особи). У разі доведення вини зловмиснику загрожує від десяти до 15 років ув'язнення.