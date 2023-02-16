Дубенський суд виніс вирок мешканцю Рівненщини, на ноутбуці якого знайшли дитячу порнографію. Відеофайли чоловік завантажував з інтернету неодноразово, починаючи з 2020 року. Оскільки чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, йому призначили лише рік умовно. Також суд на три роки заборонив йому займатись навчальною чи виховною діяльністю неповнолітніх.

Як йдеться у вироку Дубенського суду, всього слідство зафіксувало десять епізодів, коли чоловік скачував з інтернету дитяче порно. Перший раз це сталось ще в березні 2020 року. Останній такий епізод був 8 січня цього року. Щоразу чоловік завантажував від одного до трьох відео, які мають ознаки дитячої порнографії.

Чоловікові вручили підозру за ч.1 ст. 301-1 ККУ (отримання доступу до дитячої порнографії). В процесі слідства він уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, в якій повністю визнав провину та розкаявся. Про підсудного відомо, що він уродженець Дубна, неодружений, має вищу освіту. Наразі тимчасово не працює. Де працював раніше, не вказано.

Суддя Микола Панчук на засіданні 13 лютого цю угоду затвердив. Тож чоловіка визнали винним і засудили до трьох років тюрми, але від відбування покарання звільнили, призначивши лише рік іспитового терміну. Але, окрім цього, суд на три роки заборонив чоловікові працювати з неповнолітніми. За мистецтвознавчі експертизи, які довели, що відео мають ознаки дитячої порнографії, чоловік повинен сплатити 4,5 тис. грн.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони ще можуть подати апеляцію. Втім, оскільки обвинувачений підписав угоду про визнання винуватості, імовірно, цього робити не будуть.