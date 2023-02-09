Суд призначив три роки тюрми мешканцю Тернопільщини, який поширював порнографічні фото неповнолітньої знайомої. Таким чином чоловік шантажував дівчину. Після того, як вона написала заяву, правоохоронці провели в нього обшук і виявили в нього на телефоні порнофото та відео з неповнолітніми. Суд першої інстанції призначив йому м'яке покарання, але прокуратура оскаржила це рішення і домоглась вже в апеляційному суді суворого вироку.

Розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року мешканець одного з сіл Теребовлянського району через Viber розповсюджував порнографічні знімки неповнолітньої знайомої та згодом шантажував ними цю дівчину. Потерпіла написала заяву до поліції. При обшуку у телефоні та на флешках зловмисника правоохоронці виявили близько 300 фото та відеоматеріалів з оголеними тілами інших неповнолітніх. Згідно з висновками експертів, частина цих записів є дитячою порнографією.

Суд першої інстанції, всупереч позиції прокурора, призначив винному покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Прокурор оскаржив це рішення в апеляційній інстанції.

Про вирок Тернопільського апеляційного суду стало відомо в четвер, 9 лютого, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. «За принципової позиції прокуратури до 3 років позбавлення волі засуджено місцевого жителя за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії (ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Також йому на три роки заборонили займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей на три роки. Вирок наразі набрав законної сили.